Plantendief actief op de Amsterdamse Herengracht: "Misschien haalt ze er een kick uit"

Op camerabeelden van gisteravond is te zien dat de dief zonder pardon de planten uit de bak haalt en in haar tas stopt. Om acht uur 's avonds kwam ze terug en pakte ze nog een plant.

Bewoners zeggen al wekenlang last te hebben van de plantendief. Een van de bewoners besloot daarom een camera op te hangen, waarvan hij de beelden vervolgens naar AT5 stuurde.

"Ze pakt echt alles: buksen, echt alles wat er een beetje uitkomt", vertelt de bewoner als hij naast een leeggetrokken plantenbak staat. Als ze een plantje wil, mag ze er best een van mij krijgen. Maar ga niet stelen van andere mensen, dat vind ik echt te ver gaan.

De man is niet de enige die last heeft van de diefstal. Ook een vrouw die verderop op de Herengracht werkt, ziet regelmatig plantjes verdwijnen. De reden? "Dat is de grote vraag", aldus de vrouw. "Het kan ook zijn dat iemand hier een kick uit haalt."