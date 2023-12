Campingeigenaar in Warder geniet van hoog water: "Stukje natuurgeweld"

Het hoge waterpeil van het Markermeer doet ook in Warder zijn werk. Het buitendijkse recreatiegebied bij camping De Kleine Weel is ondergelopen. Er is geen paniek, dit gebeurt wel vaker, maar het water heeft nog nooit zo hoog gestaan, zegt eigenaar Henk de Boer. Hij kan er wel van genieten: "Ik vind het mooi, het is weer eens anders dan zonneschijn en windstil."