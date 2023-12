Nog geen verdachte aangehouden voor roof op Maike (61) die televisie weggaf

De portemonnee van Maike (61), die ook nog eens lijdt aan MS, werd op zondag 17 december gestolen door een man die gratis haar televisie kwam afhalen. De man vroeg of hij even naar het toilet mocht in de hal, waar ook haar tas met de portemonnee hing. Pas de volgende dag merkte Maike dat de tas veel te licht was en de portemonnee miste.

Nadat haar zoon Jorge het verhaal op Facebook plaatste, kwamen meer mensen naar voren die zeiden met deze man te maken te hebben gehad en door hem te zijn bestolen of opgelicht.

Weldoeners

Al het geld dat ze het hele jaar had gespaard voor de kerstdagen was weg. Maar dankzij een paar weldoeners die geld aan het gezin doneerden, kon Maike toch nog een fijn kerstfeest vieren.

De politie heeft de zaak nog steeds in onderzoek. Wel gaf de woordvoerder aan, dat ze in het algemeen altijd kijken of er al eerder aangiften zijn gedaan, die verband houdt met deze aangifte.