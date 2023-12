Voorlopig niet fietsen over ondergelopen Waterwolfpad in Hoofddorp

Hoofddorpers die wel eens over het Waterwolfpad in het noorden van de plaats fietsen, moeten voorlopig een omweg nemen. Gisterochtend liep het pad door een leidingbreuk vol rioolwater. Vandaag blijkt dat het moeilijk wordt om die breuk te herstellen.

"De persleidingbreuk op het Waterwolfpad bevindt zich op een lastige positie, namelijk diep onder de grond en onder een fietspad. Daarom gaan we een bovengrondse noodleiding aanleggen in plaats van de breuk repareren", laat het Hoogheemraadschap van Rijnland weten in een persbericht.

Er loopt op dit moment geen rioolwater meer uit de zogenaamde 'persleiding', omdat deze is afgesloten. Het water wordt omgeleid naar Zwaanshoek.

Ging eerder mis

Het is niet de eerste keer dat er een breuk ontstaat in een leiding onder het Waterwolfpad. In september 2022 liep het afvalwater net als nu de nabijgelegen sloot in. De breuk kon toen wel worden hersteld.

