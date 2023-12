Veilig het water op: KNRM Enkhuizen zamelt geld in voor uitrusting Daan

Er is hard geld nodig om de nieuwe vrijwilligers bij de KNRM in Enkhuizen te voorzien van een uitrusting. Daan (28) uit Hoorn is één van hen en volgt een driejarige opleiding om aan de slag te kunnen. Maar dan moeten er ook de nodige veiligheidsmaterialen aangeschaft worden.

Jaarlijks rukt de reddingsbrigade zo'n honderd keer uit om mens en dier te redden op het IJsselmeer en het Markermeer. Maar dat wordt steeds moeilijker. Vrijwilligers zijn tegenwoordig minder uren per week beschikbaar, merkt de KNRM. En dus zijn er niet alleen meer vrijwillige redders nodig, maar ook meer materialen. "Vroeger waren het vooral mannen die in de haven werkten, die tijdens hun werk het water op konden in geval van nood. Dat is nu niet meer", legt Daan van Mulligen uit.

Daan is één van de 'opstappers' en volgt een driejarig traject waarin hij wordt getraind voor diverse situaties op het water. Na de opleiding volgen de redders nog de nodige bijscholing en opfriscursussen. Om alle nieuwe vrijwilligers van materiaal te kunnen voorzien, zijn ze een inzamelactie gestart.

"Er zijn kluisjes nodig om persoonlijke eigendommen in te doen voordat we het water op gaan," vertelt Van Mulligen. Verder is een luchtcirculatiesysteem voor overlevingspakken van belang. "Het pak kan behoorlijk warm worden en in combinatie met vocht moet je oppassen voor schimmel."

'Help Daan aan een goede start'

De 28-jarige aspirant wordt door de KNRM beschouwd als voorbeeld van een nieuwe generatie die zich aanmeldt om bij te dragen aan de maatschappelijke missie. Door zijn werk als begeleider bij een dagbesteding voor jongeren met een licht verstandelijke beperking komt hij veel in aanraking met water. "We doen onderhoud aan een oude zeilklipper in Hoorn en zijn ook vaak op het water," legt hij uit. Daarnaast wil hij graag bijdragen aan de maatschappij.

Streefbedrag nog niet in zicht

"Het is belangrijk dat nieuwe vrijwilligers een goede start kunnen maken en er volwaardig bij horen”, stelt hij. Daarom is het nodig om geld in te zamelen. “De KNRM is een vrijwilligersorganisatie en moet het volledig hebben van donateurs."

De actie duurt nog een aantal dagen maar het doelbedrag is nog niet in zicht. Er is nu zo'n 20 procent van de 5.000 euro opgehaald. Eigenlijk dus nog niet genoeg. "Ik denk dat het voor mij uiteindelijk wel goed komt, maar voor andere opvolgers wordt het dan lastig."