Terugkeer Danny Blind als lid Raad van Commissarissen bij Ajax officieel

Danny Blind is vandaag officieel benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax. De 62-jarige oud-voetballer werd tijdens een aandeelhoudersvergadering in de Johan Cruijff Arena geïntroduceerd.

Dat laat Ajax weten. Blind blijft in ieder geval tot en met november 2027 lid. Hij was in periode van april 2018 tot augustus 2021 ook lid van de RvC.

Blind heeft in de vergadering aangegeven dat hij een controlerende rol zal hebben, maar ook een adviserende rol waar nodig. "Wij als rvc gaan niet alleen over de centjes, maar ook over het proces naar de transfer toe", zegt Blind tegen Ajax Showtime. "Past een transfer in de selectie of zijn we daar al voorzien? Of past daar een jeugdspeler? Dat is de rol van de rvc. Om daar controlerend naar te kijken en daar waar nodig zwaar advies te geven. Zo zie ik het."

Blind was eerder speler en aanvoerder bij Ajax. Later heeft hij meerdere technische en leidinggevende functies bij de club gehad.

Ajax laat ook weten dat Alex Kroes inmiddels formeel door de RvC als algemeen directeur is benoemd. Hij zal, zoals eerder al bekend werd, op 15 maart 2024 beginnen.