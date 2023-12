Medium Thomas voorspelt: "Op alle fronten krijgt Tata problemen"

Grafietregen, gezondheidsrisico's, strengere regels, vakbonden en acties van Greenpeace. Tata Steel is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Nu is het zo vlak voor het einde van het jaar de vraag: wat heeft 2024 voor Tata Steel in petto? Medium Thomas Woolthuis weet dat als geen ander. Speciaal voor NH doet hij voorspellingen over de IJmond in de laatste vijf dagen van dit jaar in vijf thema's. Met vandaag: wat ziet Thomas in zijn glazen bol over Tata Steel?