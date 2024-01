De 2000 liefdesbrieven van Anna en haar kapitein Ad

Op de eerste dag van het nieuwe jaar blikt de IJmond-redactie van NH Nieuws terug op 2023. Wat waren de verhalen die verteld moesten worden? Aan wie of wat denken ze nog met weemoed aan terug? En vooral, welke verhalen gaven hun hoop voor 2024? In deel 1: verslaggeefster Jacqueline van Kampen.

Als journalist zijn niet alle belangrijke verhalen even interessant om op te schrijven. Het ene onderwerp ligt je nu eenmaal beter dan het andere en met de ene insteek heb je wat meer dan met de ander. Maar soms leidt een ‘niet zo'n uitdagend’ verhaal naar een verhaal dat gewoonweg verteld móet worden. Een verhaal dat erom schreeuwt gedeeld te worden met de wereld.

Zo was ik afgelopen maart voor een stuk over het nut van wijkcentra in wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek. Diverse clubs met activiteiten voor mensen op leeftijd waren die ochtend aanwezig, zoals de biljartclub, de dagelijkse koffieclub en de quiltclub. Ik maakte een rondje om van de deelnemers te horen waarom wijkcentra voor hen onmisbaar zijn. Tijdens mijn gesprekken met de enthousiaste deelnemers raakte ik in gesprek met Anna Jongeling van 90 jaar oud.

Anna woont tegenover het wijkcentrum en komt iedere week daarheen om gezellig samen met andere dames van respectabele leeftijd servetten, tafelkleden en kussenhoesjes te quilten. De quiltclub is heel belangrijk voor Anna, want ze is alleen. Haar man is zo’n vier jaar geleden overleden, op 94-jarige leeftijd. Ze vertelt dat ze een bijzonder huwelijk had met haar man, kapitein Ad.