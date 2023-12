Zwaargewonde man in huis Tuitjenhorn nog niet verhoord: 'Situatie laat het nog niet toe'

De 71-jarige man die afgelopen weekend zwaargewond werd gevonden in een huis aan de Ligthof in Tuitjenhorn, waar ook een 68-jarige vrouw dood werd gevonden, is nog niet verhoord over zijn mogelijke rol bij het drama. De politie gaf kort na de vondst van het tweetal aan dat ze vermoedde dat er sprake was van een 'familiedrama'.

Het lichaam van de vrouw en de zwaargewonde man werden zaterdagavond gevonden in een woning aan de Ligthof, een vakantiepark in Tuitjenhorn waar permanente bewoning wordt toegestaan. De politie gaf aan dat 'eerste bevindingen wezen op geweld in de huiselijke kring'.

Of dat inhoudt dat de man de vrouw - een gepensioneerd echtpaar, aldus het Noordhollands Dagblad - iets heeft aangedaan, of andersom, of dat er nog een derde bij betrokken is, kan de politie nog niet zeggen. Wel meldde ze afgelopen weekend op X (het voormalige Twitter) dat 'de omgeving niet hoeft te vrezen'. Dat suggereert dat er geen derde bij betrokken zou zijn. Telefonisch kan de politie niet aangeven waarom ze uitgaat van een familiedrama.

Er wordt door de politie nog steeds ter plaatse onderzoek gedaan. De 71-jarige man zou de voorzitter van de vereniging van eigenaren van het vakantiepark zijn.

Niet aanspreekbaar

De zwaargewonde man ligt nog in het ziekenhuis. De politie laat weten dat ze nog niet met hem heeft kunnen spreken. "Zijn situatie laat het nog niet toe", zegt een woordvoerder. "Hij is niet aanspreekbaar. De eerste prioriteit is nu dat de zorg naar hem gaat."

Ze kan daarom ook nog geen uitspraak doen over eventuele verdenkingen richting de man.