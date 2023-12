Parkeren in parkeergarages volgend jaar net zo duur als op straat

De gemeente verhoogt de parkeertarieven in parkeergarages volgend jaar. De tarieven worden gelijkgetrokken met de tarieven voor parkeren op straat in de buurt, met uitzondering van de tarieven in het Arenagebied.

Dat staat in een overzicht van de gemeente van dingen die volgend jaar in de stad veranderen. Ook nieuwe parkeergarages, zoals de Marnixgarage, krijgen tarieven die hetzelfde zijn als de tarieven op straat in dat gebied. Een overzicht van de huidige tarieven in gemeentelijke parkeergarages en de tarieven op straat, die over een paar maanden dus ook in de parkeergarages gelden:

Huidige tarieven gemeentelijke parkeergarages + tarieven op straat (met uitzondering van garages Arenagebied) Parkeergarage Albert Cuyp: 5,10 euro per uur. Op straat 6,50 euro per uur.

Parkeergarage Boven 't Y: 1,40 euro per (de eerste drie) uur. Op straat 1,60 euro per uur.

Parkeergarage De Banne: 1,20 euro uur. Op straat 1,60 euro per uur.

Parkeergarage De Opgang: 1,40 euro per (de eerste drie) uur. Op straat 1,60 euro per uur.

Parkeergarage De Hallen: 5,10 euro per uur. Op straat 6,50 euro per uur.

Parkeergarage Haardstee: 1,41 euro per uur. Op straat 1,60 euro per uur.

Parkeergarage Hoptille: 1,41 euro per uur. Op straat 1,60 euro per uur.

Parkeergarage Markenhoven: 6,30 euro per uur. Op straat 7,50 euro per uur.

Parkeergarage Mercatorplein: 3,80 euro per uur. Op straat 5,00 euro per uur.

Parkeergarage Rokin: 6,30 euro per uur. Op straat 7,50 euro per uur.

Parkeergarage Stadhuis: 6,30 euro per uur. Op straat 7,50 euro per uur.

Parkeergarage Willemspoort: 6,30 euro per uur. Op straat 7,50 euro per uur.

Piet Heingarage: 3,80 euro per uur. Op straat 5,00 euro per uur.

Met name in het centrum gaat het om flinke tariefverhogingen. De gemeente liet vorig jaar al doorschemeren dat de tarieven in de garages waarschijnlijk omhoog gaan. De tarieven in de parkeergarages rond de Johan Cruijff Arena gaan van 3,00 euro naar 3,50 euro. Dat komt omdat er daar geen parkeerplaatsen op straat zijn.

Foto: AT5

Het zijn niet de enige tariefverhogingen. De gemeente stelt 'net als elk jaar' ook de parkeertarieven aan de inflatie aan te passen. Waarschijnlijk gaat het om een verhoging met 5,6 procent. Fietsen Het parkeren van een fiets in de gemeentelijke fietsenstallingen wordt ook duurder. Dat tarief gaat van 1,25 euro naar 1,35 euro per dag, omdat de NS ook dat tarief rekent. Eerder deze maand bleek dat ook maandelijkse parkeertarieven voor bewoners flink stijgen. Volgens de gemeente is dat nodig om de garages 'kostendekkend' te maken, nu zouden sommige garages verliesgevend zijn.