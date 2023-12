Terugblik op 2023: dit was het opvallendste nieuws in Noord-Holland

Van een koe met een voorspellende gave tot de dramatische strandlanding en reddingspogingen van een garnalenkotter op het strand van Zandvoort. Ook in 2023 staken er weer een paar Noord-Hollandse verhalen met kop en schouder boven het nieuws uit. NH blikt terug op deze opmerkelijke momenten die de koppen haalden en Noord-Holland het afgelopen jaar hebben getekend.

Molijnstraat na Poly - Foto: Peter Perquin

BBB aan zet In maart vindt een aardverschuiving in de provinciale politiek plaats. Op de 15e stemt Noord-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen en de BoerBurgerBeweging (BBB) gaat er met de winst vandoor. Met 14,2 procent van de stemmen is de partij de grootste van Noord-Holland. Het was een nek-aan-nekrace met de VVD, maar uiteindelijk leveren zij 1 zetel in. Fatbikes Fatbikebendes teisteren verschillende regio's. In Haarlem racen de jongeren van Bloemendaal tot aan Heemstede op zoek naar jonge slachtoffers. Die worden geïntimideerd, bedreigd en mishandeld. Ook in steden als Amsterdam en Alkmaar zorgen de groepen voor problemen. Bootvluchtelingen Op verschillende plekken aan de kust spoelen er spullen van vluchtelingen aan. Op Texel vindt de lokale jutter Maarten op 7 november in de branding een zwemvest en rugtassen. Dat dit gebeurt, is niet iets van nu. Een jaar ervoor spoelde in Egmond een groene rubberboot met daarin spullen aan. Dit jaar heeft NH daar een podcastserie over gepubliceerd: de Egmondse vluchtelingenboot.

Foto: NH Media

Storm Het heeft dit jaar flink gestormd in de provincie. Nog maar kort geleden, op 21 december, raast storm Pia over de provincie. Het zorgt voor extreem hoge waterstanden. In Egmond houden de dorpsbewoners de voeten maar net aan droog en op Texel beukt een meter zeewater tegen de deur van Boys restaurant. Ook storm Ciarán zorgt voor problemen. Scholen gaan dicht en vluchten worden geannuleerd. Maar deze stormen vallen in het niet bij Poly: de zwaarste zomerstorm ooit raast op 5 juli over de provincie. Dode zeehonden spoelen aan, honderden bomen worden uit de grond gerukt en parken raken onbegaanbaar. In Haarlem komt een vrouw om doordat een boom op de auto valt waar ze in zit. Het duurt nog maanden voordat alle stormschade hersteld is.

t Pakhuus op Texel tijdens storm Pia - Foto: Monique Pronk

Koe Sijtje Voorspel-legende koe Sijtje overlijdt op 1 november aan de gevolgen van het blauwtongvirus. Ze was al oud en had problemen met haar hart. De WK-koe uit Middenbeemster voorspelde in 2014 het WK voetbal. Zo wist de koe dat Nederland door zou gaan naar de achtste finales van het WK voetbal in Brazilië. Wat haar wereldberoemd maakte, is de voorspelling van Nederland tegen Mexico. Sijtjes koffiedik kijken haalde zelfs de Mexicaanse krant.

Foto: NH Media/Maarten Edelenbosch

Blauwtong Koe Sijtje overleeft het virus niet omdat ze al oud is en problemen aan haar hart heeft, maar voor koeien is het virus niet zo'n groot gevaar. Vooral voor schapen is blauwtong dodelijk. Rond september breekt het uit, en honderden schapen moeten worden ingeslapen. Het is geen uitzondering als herders meer dan de helft van hun kudde kwijtraken, en dat zorgt voor veel verdriet. In november neemt de verspreiding van het virus af, en mogen de schapen weer de wei in. De kotter Op 22 november loopt een viskotter vast op een zandbank voor de kust van Zandvoort. Het is het begin van een wekenlange reddingsactie. De kotter ligt vast op het strand en wordt een ware trekpleister. Na vierentwintig dagen en drie vergeefse pogingen lukt het dan eindelijk om de 'm los te trekken. Bekijk de beelden ervan hieronder.

Terugkijken: hoe de gestrande kotter eindelijk vlot werd getrokken - NH Nieuws