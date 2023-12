Slager Gert-Jan zwom dit jaar van Calais naar Dover: "Droom kunnen verwezenlijken"

Met de kerstdagen nog maar net achter de rug en oudejaarsavond in het vooruitzicht beleeft slager Gert-Jan Wit zoals altijd topdrukte in zijn slagerij in Den Helder. Maar gelukkig heeft hij ook nog kort de tijd om terug te blikken op 2023, het jaar waarin hij het Kanaal overstak tussen Dover en Calais en daarmee zijn grote droom uitkwam. "De adrenaline in je lijf doet rare dingen met je."

Gert-Jan Wit - Foto: NH Media / Else van der Steeg

In het holst van de nacht deed de 60-jarige Gert-Jan Wit afgelopen 13 september voor de tweede keer (in 2015 probeerde hij het ook al eens, maar dat mislukte, red.) een poging om het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over te zwemmen. En dit keer met succes: in 12 uur en 40 minuten lukte het de slager om de oversteek van maar liefst 53 kilometer te maken. De overtocht was voor Gert-Jan een uitdaging om nooit meer te vergeten. Sterker nog, hij denkt er, maanden later, nog steeds dagelijks aan. Al was dat op het moment dat hij het strand van Dover bereikte wel anders. "Ik dacht dat het heel euforisch zou zijn, maar dat was het helemaal niet. Ik was er helemaal klaar mee en was enorm vermoeid", vertelt Gert-Jan in zijn slagerij. Gert-Jan begon de zwemtocht namelijk al met een flinke domper: hij moest vanwege de wisselende getijden 's nachts starten. Daardoor moest hij ruim acht uur in het pikkedonker zwemmen. "Daar heb ik helemaal niks mee. Maar je hebt er zo lang voor getraind, dus dat neem je voor lief." In onderstaande video blikt Gert-Jan terug op zijn onvergetelijke zwemtocht en zijn er bijzondere beelden van de zwemtocht te zien (tekst gaat door onder de video).

Beelden van Gert-Jan tijdens zijn zwemtocht - NH Nieuws