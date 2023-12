Nieuwjaarsduik Julianapark: Anne-Marije neemt na 25 jaar Unoxmuts over van haar vader

Elk jaar op nieuwjaarsdag gaan er tientallen mensen bij het schelpenstrandje in het Hoornse Julianapark het water in. Anne-Marije Pennekamp neemt dit jaar de Unoxmuts van haar vader over, die na 25 jaar besluit te stoppen.

De motivatie van de 29-jarige Anne-Marije om het initiatief over te nemen is helder: "Wij gaan natuurlijk gewoon door. Vanaf mijn tiende doe ik al mee met de nieuwjaarsduik, en nu neem ik het over van mijn vader."

Haar vader, Wilfred Pennekamp, die het sinds 1999 de kar trok noemt het de 'grootste ongeorganiseerde nieuwjaarsduik van West-Friesland', maar vond het voor zichzelf wel genoeg geweest. "Hij doet zelf ook niet meer mee met de duik, dus had geen zin meer om ermee bezig te zijn."

Opvallend aan de Hoornse nieuwjaarsduik is het ongeorganiseerde karakter. Er is geen officiële organisatie, geen gratis erwtensoep, maar dit jaar heeft Anne-Marije wel voor het eerst Unoxmutsen geregeld: "Toch leuk om mensen een aandenken te kunnen geven."

Snel van je kater af

De nieuwjaarsduik in Hoorn staat gepland om 14.00 uur op het schelpenstrandje in het Julianapark. De timing is bewust anders dan andere nieuwjaarsduiken: "Mensen zijn toch vaak tot laat door gegaan. Dus dan kunnen ze in de ochtend nog even bijkomen", vertelt Anne-Marije. "Het is ook de manier om zo snel mogelijk van je kater af te komen", voegt ze lachend toe.

Door corona is de traditie een beetje weggezakt, merkt Anne-Marije op. "Maar ik hoop dit jaar toch op zo'n 150 duikers!". Ze wil met haar overname de traditie in stand houden: "Een duik blijft altijd leuk en zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen."

Of ze net zo lang als haar vader de kar gaat trekken, dat weet ze nog niet. Maar één ding is zeker: de nieuwjaarsduik in Hoorn blijft een verfrissende manier om het nieuwe jaar te beginnen.

Bekijk hieronder een reportage van tien jaar geleden van de nieuwjaarsduik: