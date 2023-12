De Peiling: vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is

De discussie over een algeheel vuurwerkverbod wordt weer volop gevoerd. Steeds meer mensen zien zo'n verbod zitten, blijkt uit de laatste peiling onder het NH Nieuws-panel. Vooral de overlast voor dieren, het afval op straat en vuurwerkverwondingen zijn voor tegenstanders redenen voor een verbod. Aan de andere kant is het een lange Nederlandse traditie en vinden veel mensen het nog steeds leuk om het nieuwe jaar in te leiden met wat knallen. Wat vind jij? Het vuurwerk helemaal verbieden of gewoon lekker doorknallen?