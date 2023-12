Bewoner Jos heeft nog steeds geluidsoverlast in Haarlems wooncomplex De Meester

In april schreven we uitgebreid over wooncomplex De Meester aan de Verspronckweg 150 in Haarlem. De voormalige ambachtsschool is verbouwd tot appartementencomplex. Het resultaat is een lust voor het oog, maar huurders klagen steen en been over geluidsoverlast. De eigenaar beloofde verbeteringen, maar hoe is het er nu?

Het gebouw ligt er ook eind december mooi bij. De vlaggenmast buiten bij de entree is voorzien van kerstverlichting en in de centrale hal staat een flinke kerstboom. De pakketbezorger heeft zijn pakjes toepasselijk onder die boom gelegd. Wie De Meester binnenkomt, proeft direct de historie van het pand. In de gangen hangen een origineel glas-in-loodraam en meerdere zwart-witfoto's uit de tijd dat het gebouw nog een school was. Wat verder opvalt in die gangen, zijn nieuwe akoestische panelen die het gegalm moeten onderdrukken. In de gang waar huurder Jos Huigen woont, zien we die panelen overigens niet hangen. Tekst loopt door onder de foto.

Akoestisch paneel De Meester - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Jos woont sinds juni 2022 in De Meester. De eerste maanden met heel veel plezier, maar toen zijn onderburen er kwamen wonen, begonnen de problemen. De onderburen hebben een wasmachine staan op een entresol. Als ze een was draaien, trilt het hele appartement van Jos mee. Hij laat een opname horen van zo'n wasmachinemoment. Horen en zien vergaan. "Dat is toch buiten proporties? En de onderburen hebben een hele moderne wasmachine die fluisterstil zou moeten zijn. Daar ligt het niet aan." Trillingen Jos hield er een neurologische stoornis aan over: hij voelt soms trillingen in zijn lijf die er op dat moment helemaal niet zijn. Hij belandde zelfs bij een psychiater. "Ik heb er nog steeds last van. Het gaat inmiddels wel wat beter, maar ik ben er helaas nog niet van af", zegt Jos. Huigen zit inmiddels in de bewonerscommissie van De Meester. "Een van de andere huurders is daarmee begonnen, maar zij is inmiddels verhuisd. Ik ben zelf ook lid van de commissie geworden. Je kunt wel blijven klagen, maar je kunt ook proberen er iets aan te doen." Met handen en voeten gebonden De Meester is eigendom van investeerder Bouwinvest, maar de verhuurder is Rebo Vastgoedmanagement. Dat is lastig, vindt Jos. "In het begin werden we als bewonerscommissie niet erg serieus genomen. We kregen een accountmanager die heel snel weer vertrokken was. Er is nu een nieuwe contactpersoon, het moet nog blijken of het straks beter gaat. Maar je krijgt in alles het gevoel dat Rebo wel wil, maar met handen en voeten gebonden is aan die eigenaar Bouwinvest." Tekst loopt door onder de foto.

Jos Huigen in De Meester - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

"Het versterkt het vertrouwen niet echt als ze zo geheimzinnig doen", legt Jos uit. "Ze hebben geluidsmetingen gedaan, maar we mogen dat rapport niet inzien. Uit de metingen zou blijken dat het allemaal net binnen de norm valt, maar daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Waarom geheimzinnig doen, als je niets te verbergen hebt?" Jos is bepaald niet de enige bewoner die over geluidsoverlast klaagt. "We hebben een enquête gehouden. De een ervaart meer overlast dan de ander. Veel mensen horen voetstappen van de bewoners boven zich. Ik woon op de bovenste etage, dus daar heb ik zelf gelukkig geen last van." Gedoe over de borg De vrouw die eerder het initiatief voor de bewonerscommissie nam, blijkt al niet meer in De Meester te wonen. Verhuisd vanwege de overlast, vertelt ze via de mail. "Ik ben er weg. Eerder dan het huurcontract van twaalf maanden afliep. Ik kreeg van de verhuurder ook een bevestiging van de huuropzegging en de eindoplevering, maar toen begon het circus pas echt." Volgens Rebo was die bevestiging namelijk door een 'onbevoegde' medewerker verstuurd. Omdat er nog geen nieuwe huurder voor het appartement was, wilde de verhuurder de borgsom niet terugbetalen. Na juridisch gesteggel over en weer volgde een schikking: de vrouw kreeg maar een deel van de betaalde borg terug. Tekst loopt door onder de foto.

Trappenhuis De Meester - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Terug naar Jos. Waarom is hij niet vertrokken, als zijn gezondheid zo te lijden heeft? "Ik ben blij met het appartement zelf. Ik kwam hier wonen met de gedachte hier ook de rest van mijn leven te blijven. Ik probeer het hier vol te houden, ik zou ook niet goed weten waar ik naartoe zou moeten." "Voor mij zou dé oplossing zijn dat Bouwinvest hier alle woningen naloopt om te zien hoe de wasmachine is geplaatst. Ze gaan overigens wel rubberen doppen uitdelen om de trillingen te verminderen. Maar je hebt ook isolatiekasten, begrijp ik. Dat kost geld, dus vrees ik dat ze dat niet willen. Voor het overige contactgeluid zie ik geen oplossing." Nieuwjaarswens Acht maanden nadat we De Meester voor het eerst bezochten, is er dus nog niet heel veel verbeterd. De akoestiek in de gangen is al wel aangepakt en moet komend jaar nog verder worden verbeterd. Jos heeft ook wel wat wensen voor komend jaar. "We zitten nu met twee personen in de bewonerscommissie, dat aantal willen we zo snel mogelijk uitbreiden. Ik wens mezelf verder toe dat ik van die trillingen afkom. En dat het getril van die wasmachine wordt verholpen." "Het is natuurlijk echt geweldig dat dit mooie gebouw een nieuwe bestemming heeft gekregen. Helaas is het niet goed uitgevoerd", besluit Jos Huigen.