De eerste reddingsactie van KNRM was vanuit Egmond aan Zee, bijna 200 jaar geleden

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft volgend jaar diens jubileum. Ze staan stil bij twee eeuwen aan gevaren en reddingen op zee. Henk Biesboer blikt in Egmond terug op de eerste reddingen en ziet een hoopvolle toekomst.

Foto: Streekstad Centraal

Streekstad Centraal dronk koffie met woordvoerder Henk Biesboer van de KNRM, in het ruime en lichte gebouw in Egmond aan Zee. Ze delen het met de Reddingsbrigade. Uiteraard hebben we uitzicht op de golven. "Er zit een storm aan te komen en dat trekt altijd wel bekijks", merkt Biesboer op. De mediapartner is er één dag voor storm Pia, die Egmond aan Zee op de proef zou stellen. Op het duin staat een stelletje dat foto's maakt van de witte koppen op de golven en van elkaar. "Vroeger gingen dorpsbewoners zelf de zee op als er een schip in nood was. De overheid had een aantal reddingboten neergelegd langs de kust. Maar dat had weinig effect." Oprichting KNRM Na de stormachtige herfst van 1823 werd daarom op 11 november 1824 een onafhankelijke reddingsmaatschappij opgericht: "De Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij toen nog." Hun allereerste redding was op tweede kerstdag 1824, vanaf station Egmond aan Zee. De 'Twee Gebroeders' had hulp nodig. "Ze hebben toen dertien mensen van die Katwijkse boot gered", vertelt Biesboer. "Dat was dus een succes. Ze zijn daarna doorgegaan met het openen van nieuwe stations." Inmiddels zijn er 45 stations, 70 reddingsboten, 1.400 vrijwilligers en dat alles onder één organisatie: de KNRM.

"In Drenthe weten mensen vaak niet eens van ons bestaan" Henk Biesboer, KNRM

Dankzij de foto's die in het KNRM-gebouw hangen, waan je je zo weer terug in de tijd. Zo is te zien dat de eerste reddingen met roeiboten werden uitgevoerd. Paarden trokken de schepen destijds naar zee. De KNRM-bemanningsleden worden ook wel 'opstappers' genoemd. Wat zij dragen, laat Biesboer beneden in het gebouw zien. Het zijn zware, waterdichte pakken, met de laarzen eraan vast. Zelf vaart Biesboer niet mee met de acties. Hij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Want het KNRM moet het vooral hebben van de donaties. Soms krijgen ze die uit erfenissen. Dat komt omdat veel mensen een grote betrokkenheid voelen bij de KNRM. "Maar alleen langs de kust hoor. In Drenthe weten mensen vaak niet eens van ons bestaan", zegt Biesboer. Tekst gaat verder

Foto: Streekstad Centraal

Naast de reddingsacties beheert de KNRM ook de vuurtoren in Egmond aan Zee. Hoewel ze ook vaak samenwerken met de Reddingsbrigade, zijn de doelstellingen wel verschillend legt Biesboer uit. "De Reddingsbrigade is er voor het strand en de eerste 500 meter de zee in. De KNRM is er voor reddingen op zee. Maar we hebben veel opstappers die van de Reddingsbrigade komen hoor. We werken goed samen." Alle boten moeten vervangen Om hun werk te blijven doen moet er wel het een en ander vernieuwd worden. "De KNRM is bezig alle 70 boten te vervangen voor 2030." Ze moeten voldoen aan de laatste eisen en moeten snel en stevig zijn. Ook gaan de nieuwe boten minder lawaai maken. "Die motor, die klinkt door in je helm", weet Biesboer. "Bij langere acties is dat echt vervelend." Het geld hiervoor komt van het hoofdkantoor in IJmuiden. Tekst gaat door

Foto: Streekstad Centraal

Want het onderhoud is het duurste legt Biesboer uit. "We doen dit zonder overheidssteun. En zonder bemoeienis, dat vooral." De activiteiten in het jubileumjaar moeten de KNRM meer onder de aandacht brengen. Dat levert hopelijk extra donaties op. Want alleen zo kan de KNRM kosteloos mensen blijven redden. "En met het beste materiaal", vult Biesboer nog aan. "Dankzij onze donateurs, onze redders aan de wal, is er altijd hoop, ook op zee."

