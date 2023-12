Luxe Larense kledingwinkel ondergelopen met water

De kelder van een dure kledingwinkel in Laren is vanochtend ondergelopen met water. De brandweer was snel ter plaatse om het water weg te pompen.

Rond 8.15 uur ‘s ochtends kreeg de brandweer een melding binnen van wateroverlast aan de Zevenend in Laren. Er werd laag water van 10 centimeter diep in de kelder van een kledingwinkel aangetroffen. In die kelder lag ook kleding opgeslagen.

De brandweer moest de flinke hoeveelheid water wegpompen. Dat is inmiddels voorbij. Winkeliers zijn bezig om alles op te ruimen. "Er lag behoorlijk wat water in de kelder, ja." Laat een winkelier weten, terwijl hij druk in de weer is. "Waarschijnlijk grondwater, maar we weten het nog niet zeker."



Of de kleding die in de kelder lag nog bruikbaar is, is niet bekend, zegt de winkelier. Ook is het nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is. De winkel is in ieder geval weer geopend.