Uithoornaars maken vuist tegen drijvende kunst in Zijdelmeer: "Natuur al mooi genoeg"

Opnieuw komen Uithoornaars in actie tegen de verloedering van de natuur in hun dorp. Ditmaal is een nog te plaatsen drijvend kunstwerk in het Zijdelmeer het doelwit. Initiatiefnemer is de gemeente, die inmiddels groen licht heeft gekregen om het kunstwerk te plaatsen.

Zijdelmeer - Foto: Red Het Rondje Zijdelmeer Facebook

De gemeente wil een drijvend kunstwerk in het Zijdelmeer plaatsen ter hoogte van Boterdijk 3. Een 'grote verrassing' voor John Veenhof, de bewoner. Hij geniet al zestig jaar van het uitzicht op het kabbelende water. "Ik ben teleurgesteld", vertelt John. Hij is een van de omwonenden die onlangs streed tegen de uitbreiding van het parkeerterrein bij het gemeentehuis, omdat daarvoor bomen in het beschermde natuurgebied Zijdelmeer moeten worden gekapt. Aantasting natuurgebied Ook nu maakt deze groep zich zorgen over de aantasting van het natuurgebied. In het plan van de gemeente staat dat het kunstwerk komt te staan op een hardhouten constructie van 2,5 meter bij 3,5 meter met een hoogte van 0,5 meter. Dat ponton wordt met vier betonblokken verankerd aan de waterbodem.

Eerder ging deze groep Uithoornaars in verzet tegen de uitbreiding van het parkeerterrein bij het gemeentehuis, omdat hiervoor bomen in het beschermde natuurgebied Zijdelmeer moesten worden gekapt. Ze verzamelden bijna tweeduizend handtekeningen. Desondanks besloot de gemeenteraad dat veertien bomen tegen de vlakte moeten om ruimte te maken voor extra parkeerplaatsen.

Uit onderzoek van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat het natuurgebied niet aangetast wordt door dit kunstwerk. Zij verleende daarom een vergunning aan de gemeente om het kunstwerk te plaatsen. Tekst gaat verder onder het kaartje van de locatie van het drijvende kunstwerk.

Situatie drijvend kunstwerk Zijdelmeer - Foto: Gemeente Uithoorn

Volgens het waterschap is een platform in het water vaak slecht voor de waterplanten, omdat het licht wegneemt. Toch denkt zij dat dit op deze plek in het Zijdelmeer geen probleem is. Ze verwacht namelijk dat er geen waterplanten zijn, omdat het daar te diep voor is. Ook is er genoeg ruimte voor doorstroming van het water en wordt de oever bij onderhoudswerkzaamheden niet aangetast. Het platform ligt namelijk ver genoeg van de oever. Bezwaarschrift Tot 26 januari kan bezwaar worden gemaakt tegen de verleende vergunning. Of de omwonenden dat gaan doen, besluiten ze zodra ze alle informatie duidelijk op een rijtje hebben. Hoe het drijvende kunstwerk eruit gaat zien en wat het gaat kosten, is namelijk nog onbekend. "Ik kan me nog geen goede mening vormen", zegt John. "Ik wil eerst de feiten weten."

"Op zo'n plek is de natuur al mooi genoeg van zichzelf" Marjan Lebesque

De omwonenden onderzoeken daarom zelf of het kunstwerk en de constructie het natuurgebied wel of niet aantasten. "We zijn nu informatie aan het inwinnen", vertelt inwoner Marjan Lebesque namens de groep omwonenden. Duur of goedkoop, mooi of lelijk, natuurvriendelijk of natuuronvriendelijk: hoe dan ook vinden de omwonenden kunst op deze plek in Uithoorn onnodig. "Wij hebben steeds bij de gemeente aangegeven kunst te waarderen", zegt ze. "Maar op zo'n plek is de natuur al mooi genoeg van zichzelf."