Het blijft wisselvallig, waarschijnlijk knallen we regenachtig het nieuwe jaar in

Van een witte kerst was weinig sprake: het was vooral nat en winderig. De laatste dagen van het jaar worden wisselvallig, en NH-weerman Jan Visser voorspelt dat we regenachtig het nieuwe jaar in knallen.

Ook vandaag kan de dag beginnen met een plaatselijke bui, maar het wordt volgens Visser geen regenachtige dag. "Voor vanmiddag ziet het er best wel vriendelijk uit." Zo en af toe kan de zon even doorbreken en het wordt zo'n 9 graden. Aan de kust en rond het IJsselmeer kan het vandaag hard waaien.

Vanavond neemt de bewolking toe en kan er weer een buitje vallen, maar vannacht is het volgens de weerman droog. "Het is een zachte nacht met 10 graden en een zuidwesten wind."

Stormachtig

"Morgen wordt het winderig met vooral in de middag aan de kust een stormachtige wind", gaat Jan Visser verder op NH Radio. "Met windstoten aan zee tot 85 kilometer per uur." De wind waait uit het zuidwesten. De weerman verwacht dat er enkele buien kunnen vallen. "En met 11 graden is het opnieuw erg zacht."

Het is deze maand niet alleen heel nat, maar ook heel zacht. Visser. "We zijn ineens de top 5 van zachtste decembers binnengerold, terwijl het aan het begin van de maand nog koud was."

Jaarwisseling

Het leek er even op dat de jaarwisseling droog zou verlopen, maar dat lijkt niet meer uit te komen door een depressie boven de Noordzee. "Dat betekent een redelijk onstuimige jaarwisseling met een vrij grote kans op regen." Een regenjas is dus geen overbodige luxe. De temperatuur blijft volgens de weerman vrij zacht.

Visser verwacht dat het in januari wel wat kouder wordt, maar een strenge winter ligt (nog) niet in het verschiet. "Dat wisselvallige raken we vooralsnog niet kwijt."