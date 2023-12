Wethouders willen niet verder betalen aan Zuidasdok zonder eerder beloofd geld van Rijk

Wethouders Melanie van der Horst (Vervoer) en Reinier van Dantzig (Stedelijke Ontwikkeling) willen alleen verder betalen aan het project Zuidasdok als het Rijk toch over de brug komt met voldoende geld voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. De wethouders stellen dat het Rijk 'in gebreke blijft'.

Dat staat in een eerder deze maand verstuurde brief aan de gemeenteraad, waar Het Parool vanmorgen over bericht. In de brief gaan beide wethouders in op het besluit dat het kabinet op Prinsjesdag nam om minder geld uit te trekken voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn.

"Waar Amsterdam en regiopartners hun bijdrage in hun begroting inmiddels (nagenoeg) hebben georganiseerd op de projecten waar ze samen met het Rijk in zitten, blijft het Rijk nu in gebreke", schrijven Van der Horst en Van Dantzig. Dat blijft als het aan hen ligt niet zonder gevolgen. "Amsterdam stelt haar bijdragen aan het tekort aan Zuidasdok, tekort Derde Perron en realisatie van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn alleen beschikbaar wanneer het Rijk diens uitname heeft hersteld", doelend op de eerder afgesproken 2,7 miljard euro.

Onzeker

Omdat het kabinet nu demissionair is, kan de gemeente voorlopig geen afspraken maken over het project. Ook schrijven beide wethouders dat het op dit moment onzeker is of een nieuw kabinet toch voldoende geld wil uittrekken voor de Noord/Zuidlijn.

De brief werd op 12 december verstuurd. Een week later bleek dat het project 600 tot 800 miljoen euro duurder wordt dan een half jaar geleden werd verwacht. Dat kwam onder meer door stijgende bouwkosten.

Van perron vallen

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is door het weggevallen geld van het Rijk onzeker. Van der Horst liet na Prinsjesdag al weten 'enorm geschrokken' te zijn en ook dat het Rijk 'een verantwoordelijkheid heeft als mensen straks door drukte van het perron vallen'. Die laatste uitspraak leverde in de Stopera nog kritiek op van de VVD.

Met het project is het de bedoeling om de A10 Zuid te ondertunnelen en station Zuid flink uit te breiden. De kosten van het project zijn al vaker flink hoger geworden. Toch werd in 2020 wel geconcludeerd dat het project, dat tussen 2034 en 2036 klaar moet zijn, nog steeds nuttig en noodzakelijk was.