Eerste kerstdag eindigt met geweld: drie mannen in Volendam mishandeld na uitgaan

Aan de Berend Demmerstraat in Volendam zijn in de nacht van maandag op dinsdag tussen 2.10 uur en 2.30 uur, drie mannen mishandeld toen zij na het stappen onderweg waren naar huis. Een 18-jarige man uit de gemeente Waterland is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De drie mannen waren onderweg naar huis toen ze op een parkeerplaats aan de C.J. Conijnstraat werden aangesproken door vier anderen, waarna de sfeer volgens de politie snel omsloeg. De groep was intussen verplaatst naar de Berend Demmerstraat, waar de drie mannen door het viertal werden mishandeld.

Na de mishandeling is de groep van vier in een grijze auto gevlucht. De politie laat weten dat het niet duidelijk is in welke richting de auto weggereden is.

Ziekenhuis

Ook de andere slachtoffers, een 21-jarige man uit de gemeente Waterland en een 20-jarige man uit Landsmeer, zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Zij hoefden volgens de politie niet naar het ziekenhuis. De 18-jarige man raakte gewond en moest wel mee naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend.

De politie is op zoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden van de C.J. Conijnstraat, Meergracht en de Berend Demmerstraat tussen 2.10 uur en 2.30 uur.