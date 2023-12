Recordtemperatuur tijdens eerste kerstdag, kans op droge jaarwisseling

Dat het gisteren niet als een klassieke eerste kerstdag voelde is logisch. De gemiddelde temperatuur brak namelijk alle records, aldus NH-weerman Jan Visser. De regen is de komende dagen nooit ver weg: maar er is wel een kans op een droge jaarwisseling.

Met een 'etmaalgemiddelde' van 11,6 graden was het eerste kerstdag ontzettend zacht. De maximumtemperatuur was daarnaast met 12,5 graden in De Bilt de op twee na hoogste ooit gemeten. Alleen in 2015 was het met 14 graden nog warmer. Tijdens kerstavond bedroeg het etmaalgemiddelde ook 11,6 graden, waarmee het record van 1977 werd geëvenaard.

Het 'voortschrijdend decembergemiddelde' is volgens de weerman inmiddels 6,5 graden, terwijl die normaal gesproken op 4,2 graden blijft steken. Het is maar vier keer voorgekomen dat december nóg zachter was.

De regen viel ook flink tijdens eerste kerstdag, vooral in Purmerend en Zaandam regende het pijpenstelen. Dat zag er volgens Visser vandaag een stuk beter uit.

Krachtige wind

"Vanochtend kwam in veel regio’s de zon er geregeld aan te pas en het blijft vrijwel overal droog." Vanmiddag konden er enkele buien vallen, maar vanavond klaart het op en blijft het droog. De middagtemperaturen ligt tussen de 8 en 11 graden.

Visser: "De wind waaide uit het westen, in het noorden ruimend naar noordwest en is matig." Langs de kust en op het IJsselmeer waaide het eerst nog krachtig en bij de Wadden hard.

Morgen valt vooral in de ochtend regen. De maximumtemperatuur komt uit op 9 tot 10 graden. De wind waait eerst nog matig uit het zuidoosten. "In de middag ruimt de wind naar het zuiden en wordt deze matig tot vrij krachtig en aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In de loop van woensdagavond gaat het opnieuw regenen en ruimt de wind naar het zuidwesten."

Wisselvallig vooruitzicht

Donderdag en vrijdag is er kans op aanhoudend sterk wisselvallig weer met op beide dagen regelmatig kans op regen en/of buien. De temperatuur komt donderdag uit op 10 tot 12 graden, vrijdag zijn de temperaturen een tikkeltje lager. Op donderdag waait aan de kust een harde, mogelijk stormachtige zuidwestenwind.

Tijdens de jaarwisseling wordt het weer volgens de weerman rustiger en droger, met iets lagere temperaturen.