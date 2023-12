Het sportmoment van Frank van der Meijden: Alkmaarse tieners kampioen van Europa

Het is een vrijdag zoals alle andere vrijdagen bij NH Sport. Telstar speelt een thuiswedstrijd, er wordt een radio-uitzending gemaakt en toevallig komt ook FC Volendam in actie. En dan gaat de telefoon. Het is chef sport Edward Dekker die belt. "Ha die Frank, hoe zit jij dit weekend? Heb je tijd om samen naar Zwitserland te gaan voor AZ Onder 18?"

AZ Onder 18 & Frank in Genève - Foto: ANP / NH Sport

Ik zit midden in een verhuizing en kijk daarom mijn vriendin lief aan. Ze vraagt me wat er dan te doen is in Zwitserland. "Nou kijk. Een jeugdploeg van AZ staat dus in de finale van een soort van Champions League", zeg ik tegen haar. "Oh? Dus dat zijn allemaal jonge spelers?", zegt ze verbaasd. "Ja. Dat zijn allemaal tieners. Eén speler is zelfs pas zeventien jaar oud. Maar het is een Nederlandse club nog nooit gelukt om in de finale te komen. Dus dat is uniek", reageer ik enthousiast, waarna ze zegt: "Nou, dan moet je er natuurlijk wel bij zijn!" En zo geschiedde. De volgende dag vertrekken Edward en ik vanuit Alkmaar per auto voor een rit van bijna twaalf uur. Camera, radioapparatuur, laptops en koffers in de achterbak en op naar het Zwitserse Genève. Aan de bak Na een lange rit komen we aan in het hotel en besluiten we snel naar bed te gaan. De dag erna moeten we immers gelijk vol aan de bak. AZ Onder 18 werkt de laatste training af en we kunnen met meerdere spelers en de trainer in gesprek. Na het ontbijt gaan we dan ook al vroeg naar het trainingscomplex van de UEFA in het nabij gelegen Nyon. Tekst gaat verder onder de foto's.

Doelman Owusu-Oduro oogt ontspannen NH Sport

AZ Onder 18 werkt laatste training af NH Sport

Frank aan het werk in Nyon NH Media

Het UEFA-complex in Nyon NH Sport

Edward Dekker en Frank van der Meijden in Zwitserland eigen foto

We spreken aldaar onder andere met Paul Brandenburg. Het trotse hoofd jeugdopleidingen van de Alkmaarse club kan zijn geluk niet op met de bijzondere talentvolle groep spelers en de plek in de finale van de Youth League. Ook verschijnt Finn Stam voor de camera. De verdediger heeft de pech er niet bij te kunnen zijn in de finale tegen Hajduk Split vanwege een rode kaart in de halve finale. Vijftienduizend Kroaten Het gesprek van de dag onder zowel de spelers als de meegereisde pers, is toch wel het bizarre aantal fans van Hajduk Split dat bij de wedstrijd wordt verwacht. Naar verluidt zijn er vijftienduizend kaarten gekocht door Kroaten. Dit getal staat in schril contrast met het aantal AZ-fans, dat voornamelijk bestaat uit vrienden en familie. Onder het genot van een Italiaanse maaltijd bespreken we die avond ons tactische strijdplan voor de finaledag en proberen we te visualiseren hoe het er aan toe zal gaan in de stad en in het stadion met die duizenden fans van Hajduk Split. Tekst gaat verder onder de foto.

Edward en Frank live op de radio vanuit een cafe in Nyon - Foto: NH Media

Het is maandag 24 april. De dag van de finale. Welk team gaat zich vandaag kronen tot het beste jeugdteam van Europa? Wij zijn alweer vroeg uit de veren en besluiten polshoogte te gaan nemen bij het stadion. Het Stade de Genève van voetbalclub Servette FC is het decor voor de eindstrijd van de Youth League. Weergaloos Bij het stadion hebben we een aantal uur voor de wedstrijd een afspraak met de familie van Kees Smit. De benjamin van het team. Zeventien jaar is de voetballer uit Heiloo slechts en dankzij zijn weergaloze doelpunt in de achtste finale tegen FC Barcelona al bijna een bekende Noord-Hollander. Tekst gaat verder onder de video.

Familie Kees Smit kijkt reikhalzend uit naar Youth League-finale AZ - NH Nieuws

Na de ontmoeting met de familie Smit loopt het plein voor het stadion razendsnel vol met fans van Hajduk. Twee uur voor de wedstrijd struikelt de ene na de andere dronken Kroaat al over zijn eigen schoenen. De situatie is enigszins grimmig en er is ook volop politie aanwezig. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit. We banen ons een weg door de menigte op zoek naar een rustigere plek, want er moet nog iets belangrijks geregeld worden.

"Nooit gedacht dat een stel tieners uit Alkmaar de reden zou zijn voor mijn eerste bezoek aan Genève" Frank van der Meijden

De wedstrijd staat op het punt van beginnen, maar er is nog één ding niet getackeld. Edward en ik zouden ook graag liveverslag van de wedstrijd doen op NH Radio. Maar mag dat? Hoe regel je zoiets? Ik ga op onderzoek uit en al snel hang ik aan de lijn met een vertegenwoordiger van de UEFA. "Wij willen radioverslag doen van de wedstrijd AZ tegen Hajduk Split. Ik weet dat het kort dag is en dat de wedstrijd over twee uur begint, maar kan dit nog geregeld worden? Hoeveel kost zoiets?" De behulpzame, maar tevens gehaaide medewerker van de UEFA zegt dat het vijfhonderd euro kost en dan mogen we in totaal vijftien minuten live. "Te karig. Dat kan beter", zegt Edward, en dus doe ik een tegenbod: "250 euro en onbeperkt live". Na een half uur worden we teruggebeld. De UEFA is akkoord. We hebben toestemming voor radiocommentaar bij de wedstrijd. Tekst gaat verder onder de foto's.

Commentatoren Frank van der Meijden en Edward Dekker NH Sport

Het vak vol fanatieke Hajduk-fans ANP

Zwitserse veiligheidsdiensten zijn voorbereid NH Sport

Hooggeëerd bezoek ANP

De finale is op zijn zachtst gezegd eenzijdig te noemen. AZ is oppermachtig en veegt met name in de tweede helft de leeftijdsgenoten van Hajduk Split volledige van de mat. Jubelstemming dus bij mij en Edward achter de microfoon en ook in de radiostudio in Hilversum slaat het enthousiasme over. AZ wint uiteindelijk met maar liefst 5-0. De achtduizend fans (het waren er dus ietsje minder) van Hajduk druipen af en de meegereisde familie en vrienden uit Alkmaar vieren feest op de hoofdtribune. AZ heeft voetbalgeschiedenis geschreven. Stel tieners uit Alkmaar Het werk zit er ook dan nog lang niet op. Interviews met trainer Jan Sierksma en topscorer Mexx Meerdink moeten nog worden gedaan en tot bijna middernacht zijn we in touw. Als allerlaatste verlaten we de persruimte van het Stade de Genève en begeven we ons moe, maar uiterst voldaan terug naar het hotel. Gelukkig is de hotelbar nog open en maken we een aantal verdiende (en dure) Zwitserse witbiertjes soldaat. Die terugreis de volgende dag, daar denken we pas aan als we wakker worden. Eerst met onze laatste energie nog even napraten en genieten van de prestatie van AZ Onder 18. Nooit gedacht dat nota bene een stel tieners uit Alkmaar en omstreken uiteindelijk de reden zou zijn voor mijn eerste bezoek aan Genève. Frank van der Meijden