Medium Thomas voorspelt: wat staat de IJmond in 2024 te wachten?

Nu we het einde van het jaar naderen is het de vraag: wat heeft 2024 voor ons in petto? Medium Thomas Woolthuis weet het als geen ander. Jarenlang was hij woonachtig in IJmuiden én organisator van paranormale beurzen in Beverwijk. Speciaal voor NH duikt Thomas in de laatste vijf dagen van dit jaar in vijf thema's. Wat ziet hij in zijn glazen bol over TATA Steel? Wordt het ooit nog droog? En komt er een einde aan de woningnood in de IJmond? Vanaf 27 december zijn voorspellingen, vandaag stelt Thomas zich voor aan NH.