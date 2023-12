Kampvuur in Amstelveens kantoorpand, waar zondag al felle brand woedde

De brandweer Amsterdam-Amstelland is er maar druk mee: de afgelopen dagen moest ze twee keer uitrukken naar een leegstaand kantorenpand in Amstelveen. In de nacht van zaterdag op zondag sloegen de vlammen naar buiten, maar gisteravond was er minder aan de hand. Dat vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Brand en kampvuur in leegstaand kantorencomplex Amstelven - Foto: VLN Nieuws

"Iemand had melding gemaakt, maar toen we daar aankwamen, bleek het te gaan om een kampvuurtje", aldus de woordvoerder. Dat vuur brandde in het oude Ballast Nedam-gebouw aan de Laan van Kronenburg. Dat pand heeft kort dienst gedaan als asielopvang en staat inmiddels zo'n vier à vijf jaar leeg. Er gaan geruchten dat er illegaal gewoond wordt. Hoewel het kampvuur binnen op de eerste verdieping werd gestookt, was het onder controle, benadrukt de woordvoerder. "Maar die persoon kon daar natuurlijk niet mee doorgaan." Tekst gaat door onder de foto.

Politie en brandweer in gesprek met 'dakloze' na brand in kantorenpand Amstelveen - Foto: VLN Nieuws

Op een foto van de nasleep van het incident is te zien dat politiemensen in gesprek zijn met een man. Mogelijk is dat degene die het kampvuur heeft aangestoken. Of hij al dan niet is opgepakt, kan de politie op dit moment niet zeggen. De melding werd naar verluidt gemaakt door iemand die van een afstand een vuurgloed in het pand zag. Zo werd de brand van afgelopen weekend ook ontdekt. Toen brandweermensen die nacht rond 3.00 aankwamen, troffen zij een heel ander tafereel aan: de vlammen sloegen op dat moment al door de ramen naar buiten. Tekst gaat door onder de foto.

Uitslaande brand in kantorenpand Laan van Kronenburg Amstelveen - Foto: VLN Nieuws

In de nacht van zaterdag op zondag werd voor zover bekend niemand aangetroffen. De brand wordt nog onderzocht. Als er aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken, neemt de politie het onderzoek over. Over de mogelijkheid dat de brand van afgelopen weekend ook met een kampvuur is begonnen, kan de woordvoerder nog niets zeggen.