Brand in wooncomplex in Amsterdam Nieuw-West, meerdere woningen ontruimd

Vanochtend vroeg is een wooncomplex aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West deels ontruimd na een brand in de binnentuin. Er stond een tuinset in de brand. Het is de tweede keer dat er brand uitbreekt in het complex rond de kerstdagen.

De brand ontstond rond zes uur vanochtend in de binnentuin van het wooncomplex. Het is nog niet duidelijk hoe de tuinset in de brand kon vliegen. De ramen van het trappenhuis sprongen door de vlammen, hierdoor kon de rook zich door het pand verspreiden. Meerdere appartementen moesten worden ontruimd door de brandweer. Een persoon is nagekeken door de ambulance vanwege het inademen van rook. Verder raakte er niemand gewond. Rond kwart over zeven mochten de bewoners weer terug naar huis. Tweede keer Het is niet de eerste keer dat er rond kerst brand uitbreekt in het wooncomplex met zo'n tweehonderd bewoners. Vorig jaar, op de ochtend van 24 december, brak er ook al brand uit in de meterkast in de kelder van het pand. Hierdoor waren de woningen maandenlang onbewoonbaar. "Het voelde een beetje als een slechte kerstfilm", vertelde een bewoner destijds. "Dat er iets gebeurt en dat je met z'n allen samenkomt en daarna in de rij staat om je spulletjes te pakken."

