Explosie bij woning in Amsterdam, politie doet onderzoek

Bij een woning aan de Milovan Djilasstraat in Amsterdam-Zuidoost is rond 18.30 uur een explosief afgegaan. De politie is een onderzoek gestart.

Er werd ook een agent van het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) opgeroepen, diegene heeft gekeken of er nog meer explosiegevaar is en heeft ook een eerste onderzoek gedaan. Daarna is de Forensische Opsporing met sporenonderzoek begonnen.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie vraagt getuigen zich te melden en is ook op zoek naar beelden waar de dader of daders op staan.