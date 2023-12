Drie gewonden bij aanrijding op Haarlemmerweg

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de Haarlemmerweg met de Burgemeester De Vlugtlaan in Nieuw-West zijn vanmiddag drie gewonden gevallen. Een van de auto's belandde bij de aanrijding op de kop.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Ongeval Haarlemmerweg Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Beide wagens kwamen rond 16.30 uur met elkaar in botsing. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een Mobiel Medisch Traumateam (MMT) kwamen ter plaatse. Over de precieze verwondingen van de slachtoffers is niets bekend, maar ze zijn alle drie wel door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie gaat onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.