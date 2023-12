Het sportmoment van Milton Pus: in het spoor van FC Volendam

Mijn hoop aan het eind van 2022 om vaker naar ‘buiten’ te mogen in 2023 is ruimschoots goed gekomen. Talloze wedstrijden van Telstar, (Jong) AZ, Jong Ajax en FC Volendam stonden op het menu als verslaggever. Hét hoogtepunt voor mij was echter dé beruchte week in maart voor Volendam: van De Jozef naar De Kuip.

Milton Pus - Foto: Eigen foto

De laatste tijd gaan mijn gedachten nog vaak terug naar de dagen voor de geruchtmakende avond in De Jozef in Volendam. Het bestuur had beloofd tijdens die avond tekst en uitleg te geven over hoe de club ervoor stond en wat de toekomstplannen waren. Vooraf had ik daar een hard hoofd in en ik had het idee dat het vooral oppervlakkig zou blijven. Niets was echter minder waar. Eigenlijk was het idee dat collega Stephan Brandhorst in zijn eentje naar de informatieavond zou gaan, maar ik bood mij aan om te helpen. Doordat ik in Purmerend woon, is Volendam gelukkig dichtbij.

"Mijn gedachten gaan vaak terug naar de geruchtmakende avond in De Jozef" Milton Pus

Jan Smit, destijds nog voorzitter, begon de avond met een emotionele monoloog: "Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in een rug." De toon was gezet. Opvallend genoeg bleef het daarna rustig en kwamen er presentaties van onder anderen Ruben Jongkind (toenmalig hoofd opleidingen) en Jasper van Leeuwen (toenmalig technisch directeur). Tekst gaat verder onder de video.

Verhitte discussie Jan Smit vs Jaap Veerman - NH Sport / Stephan Brandhorst

De bom barstte na anderhalf uur alsnog. Jaap Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen, mengde zich in de discussie en was het niet eens met het beeld dat die avond door het bestuur was geschetst. Vooral het in Veermans ogen te rooskleurige begrotingstekort van 1,2 miljoen euro was tegen het zere been, waarop Smit beloofde ‘persoonlijk garant te staan om de club overeind te houden.’ Het publieke bekvechten ging nog een tijdje door: zo kwam het eventuele ontslag van Team Jonk op tafel en het tegenhouden van de aanstelling van Keje Molenaar. Tekst gaat verder onder het artikel.

Mijn hoofd tolde nog na afloop. Tijdens die avond in De Jozef waren de eerste barsten van de machtsstrijd binnen Volendam duidelijk zichtbaar. Jaap Veerman benaderde ik voor een interview, maar hij hield de boot af. Stephan en ik zijn vervolgens samen naar de plaatselijke McDonald’s geweest voor gratis wifi en wat drinken om de zes meest pikante momenten van de avond op een rijtje te zetten. Meermaals werden we gevraagd om te vertrekken door het personeel en de schoonmakers, maar gelukkig was alles net op tijd afgemonteerd en doorgestuurd.

"Ik ben normaal op zondagen te vinden in de radiostudio, maar mocht gelukkig nu naar De Kuip" Milton Pus

Na de informatieavond op donderdag moest Volendam zondagavond laat in De Kuip tegen Feyenoord, dat hard op weg was naar de landstitel in de eredivisie. Ik ben normaal gesproken op zondagen te vinden in de radiostudio als sidekick, maar gelukkig mocht ik deze keer naar het stadion. Mijn verwachtingen waren vooraf allesbehalve hooggespannen. Tekst gaat verder onder de X-post.

Volendam was na de winterstop sportief gezien bezig aan een aardige opmars, maar in De Kuip zouden ze toch niet stunten? Daryl van Mieghem zette de Palingboeren echter verrassend op voorsprong. In de tweede helft ging het alsnog mis en werd het 2-1 voor de Rotterdammers.

Ik haastte me na afloop richting de ruimte voor de interviews. In het kleine hokje stond Joep Schreuder van de NOS ook al klaar voor zijn interviews. Het was rustig wachten op mijn beurt, aangezien de NOS en ESPN als rechtenhouders eerst mogen interviewen. Na afloop sprak ik met Wim Jonk en Van Mieghem over de wedstrijd en de roerige week die voorbij was gegaan. Het was uiteindelijk diep in de nacht dat ik weer thuiskwam en mij afvroeg hoe deze soap zich verder zou ontwikkelen. Tekst gaat verder onder de video.

Trainer Wim Jonk over de wedstrijd tegen Feyenoord - NH Sport / Milton Pus

In de daaropvolgende maanden handhaafde Volendam zich in de eredivisie, vertrok Carel Eiting na twee arbitragezaken naar FC Twente en werd Matthias Kohler naar voren geschoven als trainer. Jonk deed een stapje terug en werd technisch manager. We weten inmiddels dat het voltallige Team Jonk is vertrokken, inclusief het bestuur met Jan Smit als (oud-)voorzitter. Jaap Veerman is de nieuwe (tijdelijke) voorzitter van het bestuur en het duo Regillio Simons en Michael Dingsdag zijn aangesteld als nieuwe hoofdtrainers.

