Zanger Brace keert voor kerstoptreden terug naar de gevangenis waar hij vastzat

De gevangenschap van zanger Brace veertien jaar geleden in het Huis van Bewaring De Koepel was niet bepaald een feestje, hoewel hij er in die tijd wel wat van probeerde te maken. De oude gevangenis is ondertussen omgetoverd tot een openbare plek waar ook optredens plaatsvinden. Nu kan Brace er echt van genieten en is het tijd voor een bijzonder kerstfeest.

'Moppie', het nummer dat hem bekendheid gaf, leverde een fantastische gevangenishumor op. Toen hij vastzat, deed hij schoonmaakwerk in De Koepel. Dat ging niet ongemerkt voorbij aan een medegevangene: 'Je moet die stok pakken. Weet je hoe die stok heet? Moppie, moppie, moppie!'.

Zijn publiek gisteren op kerstavond in De Koepel komt niet mee bij van het lachen. "Ik had het zelf pas door toen ik aan het dweilen was en vanzelf begon te zingen 'moppie, moppie, moppie'."

Leven op de rit

Ook een optreden met de bewaardersband tijdens zijn gevangenschap is Brace altijd bij gebleven. Nu Eddy Brace Rashid MacDonals zijn leven weer op de rit heeft, is er voor hem geen andere betere plek voor een kerstoptreden. Het biedt hem ook de kans om te reflecteren.

Zijn carnavalskraker 'Kadootje' is de perfecte afsluiter van het kerstoptreden van Brace. 'We zijn terug, dus gooi die handen in de lucht', was waarschijnlijk net zo memorabel als zijn optreden veertien jaar geleden met de bewaardersband van De Koepel.