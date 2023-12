Vanaf het strand in het zonnige buitenland, met een samengesteld gezin, door vrijwilligerswerk te doen of juist op de bank zonder poespas: iedereen viert kerst op een andere manier. NH is benieuwd hoe dat er bij jou uit ziet. Wil je dat met ons delen? Stuur een foto met enkele zinnen tekst naar [email protected].