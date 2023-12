Winkeldief verzet zich tijdens aanhouding in Zuid, omstander raakt gewond

Een omstander die agenten en supermarktpersoneel in Zuid gisteren hielp bij een aanhouding is daarbij zelf gewond geraakt. Volgens de politie verzette de verdachte zich flink.

De verdachte was betrapt op winkeldiefstal in de Dirk van den Broek aan de Europaboulevard. Zowel agenten als winkelpersoneel moesten het daarna ontgelden.

"Een omstander die dit zag gebeuren is het winkelpersoneel te hulp geschoten, maar is hierbij gewond geraakt hoorden wij later", schrijft de politie op Facebook. "Helaas hebben wij deze behulpzame omstander niet meer getroffen en weten wij niet wie dit is."

De politie schrijft de omstander graag te spreken en vraagt diegene zich te melden.