Partij voor de Dieren vindt nachten niet donker genoeg

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat de gemeente zich inspannen om de verlichting in de stad 'flink te minderen'. Ook zouden meer lichten gedimd moeten worden.

Dat staat in een voorstel dat fractievoorzitter Anke Bakker deze week indiende. In het voorstel roept ze het stadsbestuur op 'de gevolgen van lichtvervuiling serieus te nemen en de onverschilligheid rondom lichtvervuiling aan te pakken, zodat plekken van donkerte beter bewaard kunnen blijven in een verdichte en verlichte stad'.

Negatieve consequenties

Bakker stelt dat lichtvervuiling negatieve consequenties heeft voor mensen en dieren. Mensen zouden er minder lang door slapen, vogels zouden gedesoriënteerd raken en dieren zouden eerder uit hun winterslaap ontwaken, 'wat kan leiden tot uitputting en een kortere levensduur'.

Het Partij voor de Dieren-raadslid vindt dat de gemeente een scan van de lichtvervuiling uit moet voeren in de hele stad, waarbij ook wordt gekeken naar de gloed naar boven toe. Ook vindt ze dat de gemeente moet overstappen op dimbare ledverlichting en met onder meer eigenaren van sportparken, kantoren, winkels en horeca in gesprek moet gaan.

Meldpunt

Eerder dit jaar opende de gemeente al een meldpunt waar Amsterdammers kunnen aangeven waar de lampen van de gemeente minder fel op uit zouden kunnen. De gemeente zegt na zo'n melding 'te kijken of we de lampen op die plek kunnen dimmen of uitzetten', maar dat vindt Bakker niet ver genoeg gaan. Ze omschrijft het als 'enkel nog een losstaand initiatief'.

"Een duidelijke integrale aanpak tegen dit probleem ontbreekt nog in Amsterdam", schrijft ze. "Amsterdam heeft een verouderd beleidskader verlichting, geen gerichte aanpak op basis van een lichtscan van de hele stad en het ontbreekt nog aan een communicatieplan om de waarde van donkerte bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen."