Laatste avond voor Disco Dolly en de Bloemenbar: "Groot gemis voor Het Straatje"

Het was gisteren de allerlaatste zaterdag dat Disco Dolly en de Bloemenbar hun deuren openden in de Handboogstraat. De twee uitgaansgelegenheden waren hier ruim 10 jaar naast elkaar gevestigd en kennen samen een roemruchte geschiedenis. Mede-eigenaren Marlon Arfman en Steven Vermaas kijken dan ook met een goed gevoel terug: "Veel is hier ontstaan, en dat is wat je het liefste hebt als je een horecaonderneming begint."

Laatste avond - NH Nieuws

Het einde van 2023 betekent voor de bezoekers in "Het Straatje" dit jaar ook het einde van een tijdperk. Dit weekend kwamen vrienden, familie, oud-collega's en liefhebbers van Disco Dolly en de Bloemenbar voor de laatste keer samen. Net als elke plek in het nachtleven kent ook Disco Dolly veel verhalen. Niet alleen op de dansvloer of aan de bar, ook toiletjuffrouw Gerdien heeft in de tien jaar dat ze in Disco Dolly werkte veel gezien: "Ik heb een keer in etappes 90 euro fooi gekregen, maar dat kwam uiteindelijk omdat hij aan de toiletbrillen likte."

"Bloemenbar is iconisch, een legendarische zaak in Amsterdam" Bezoeker de Bloemenbar

Arfman spreekt van een fantastische tijd, waarin van alles gebeurd is. "Alleen de nacht is de nacht, dus nachthoreca doen... ik ben inmiddels bijna 40. Ik heb twee kinderen. Steven heeft ook een kind. Als je het echt goed wil doen, moet je er altijd zijn. En dat gaat gewoon niet meer." Vermaas vult aan: "We zijn gewoon te oud. We geven het stokje door." De Bloemenbar opende in 2011 de deuren. Twee jaar later opende bij de buren Disco Dolly, in hetzelfde gebouw van het voormalige Dansen bij Jansen.