Eind goed, al goed: het bizarre kerstverhaal van de kinderen uit de Doelstraat

De kinderen uit de Doelstraat in het centrum van Haarlem hebben een bizarre aanloop naar kerst achter de rug. Het kerstboompje dat de buren samen in de straat hadden gezet, werd begin deze week gestolen. Dankzij een gulle gever kwam er al snel een nieuwe boom. En nu is de 'geleende' boom ook weer terug op zijn plek!

Maandagochtend werd de diefstal ontdekt van de anderhalve meter hoge boom die de buren samen hadden opgetuigd. Sophie vond dat erg verdrietig. Ze maakte een bord met de tekst: "Hallo, zouden jullie onze kerstboom terug willen brengen naar de Doelstraat? We snappen dat jullie hem willen lenen, maar we missen hem heel erg!"

Jeugdjournaal

Het nieuws over de diefstal haalde zelfs het jeugdjournaal. De oproep van Sophie werd ondertussen gezien door een passerende oud-hovenier, die een nieuwe kerstboom kwam brengen. Een exemplaar van maar liefst 3,5 meter hoog!

Een hartverwarmend gebaar, natuurlijk. Vader Roger Tijm zorgde voor de kerstverlichting en binnen de kortste keren was de nieuwe boom prachtig versierd.

Dief met spijt?

Als klap op de vuurpijl lag de gestolen boom gisteren plots weer bij de grote plantenbak in de Doelstraat. Had de dief spijt? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. In ieder geval sieren nu twee kerstbomen de Doelstraat. Sophie maakte meteen een nieuw bord. Daarop staat: "We vinden het heel lief dat je onze boom hebt teruggebracht. We zijn er heel blij mee. Fijne kerstdagen, de kinderen uit de Doelstraat." Mooi nieuws op deze kerstavond!