Vier je kerst alleen? Deze activiteiten kun je doen in Purmerend

Je kunt er niet omheen. Luxe zalm, kerstkransjes en roomboterspijsstollen in de supermarkt. Maar de vraag "Wat ga jij doen met de kerst?" kan ongemakkelijk voelen, als je kerst alleen viert, niets op de planning hebt en toch iets wilt doen. Het is echter niet nodig je te vervelen. In en rondom ‘het stadje’ wordt genoeg georganiseerd. RTV Purmerend zet de leukste vijf activiteiten op een rij.

Schaatsen op de Koemarkt

"De openluchtijsbaan op de Koemarkt is dit jaar het centrale middelpunt op de Koemarkt", zegt organisator Winters Purmerend. Tijdens eerste kerstdag kun je er van 12.00 tot 17.00 uur voor 5 euro schaatsen. Neem zelf je schaatsen mee of huur ze voor 3 euro per paar. Stap uit je comfortzone, maak een praatje met een vreemde en geniet van live muziek.

Wandelend genieten langs de lichtjesroute

Houd je van wandelen, lichtslingers en versieringen? Dan is de lichtjesroute door Purmerend echt iets voor jou. Volgens de organisatie is het: "Een feestje tijdens de koude dagen.” Langs een vaste route door de binnenstad vind je alle lichtobjecten. Als je ze allemaal vindt krijg je op het einde een lekkere warme chocomelk. De route is gratis te vinden via www.laagholland.com of bij het VVV-kantoor.

Kerstcircus vol magie

Denk je aan kerst, dan denk je aan het circus. Er gaat niets boven een magische voorstelling vol kamelen, clowns en vuurspuwende acrobaten. En dat allemaal in het oer-Hollandse Purmerend. Tijdens eerste en tweede kerstdag is de show om 14.00 of 18.00 uur te bewonderen. Bestel je kaartjes voor 23,90 euro op de website van kerstcircus Purmerend. En geniet!

Restjesdag en nieuwe mensen leren kennen

Neem je restjes mee en schuif tweede kerstdag aan de keukentafel van jouw Purmerendse buur. Een moment om anderen te ontmoeten en samen te genieten van een ouderwetse restjesdag. “Relaxen en recyclen. Vanaf 12.00 uur ben je welkom. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd!” Via het platform ‘nieuwe mensen leren kennen’ kun je je gratis inschrijven voor de activiteit. Let wel, er zijn beperkt aantal plekken voor mensen tussen de 40 en 65 jaar oud.

Tijdreizen in het Purmerends museum

Wil je nieuwe dingen ontdekken en leren over de geschiedenis van marktstad Purmerend? Op tweede kerstdag kun je om 10.00 of 13.00 uur het Purmerends museum bezoeken. “Het museum geeft een levendig beeld van het karakter van de stad.” Ook zijn de tekeningen van oud-leraar Frank Muntjewerf te zien. Voor jongeren is toegang gratis en volwassenen betalen 6 euro.