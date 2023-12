Vrouw van wie 800 euro werd gejat nadat zij tv gratis weggaf, heeft geld terug

De verontwaardiging onder de lezers van NH was enorm, nadat hier vrijdag het verhaal was gepubliceerd van Maike. Zij vertelde dat ze een televisie had aangeboden op de Facebookpagina 'Gratis af te halen', maar dat de persoon die deze kwam ophalen er ook nog eens met haar portemonnee vandoor was gegaan. Daarin zat 800 euro aan cash, bedoeld voor kerstcadeautjes voor de familie.

"Het gaat niet goed met me, ik ben heel bang", vertelde ze toen hevig geëmotioneerd. "Ik leef als een kluizenaar en durf niet eens meer weg. Het is gewoon verschrikkelijk." Ook haar zoon Jorge was witheet. "Mijn moeder heeft Multiple Sclerose (MS). Ze kan amper lopen en komt al bijna niet buiten. Nu durft ze helemaal niet meer haar huis uit."

In datzelfde verhaal werd ook melding gemaakt van het feit dat Maike niet het enige slachtoffer zou zijn van de vermoedelijke dader, en al snel na publicatie volgden andere mensen die vertelden te zijn opgelicht door dezelfde man. Máár... ook vrij snel melden zich mensen die zich het lot van Maike dusdanig aangetrokken dat ze haar wilden helpen. Eén van hen is Carlo Liefting, in het dagelijks leven advocaat. "Normaal gesproken leef ik van de boeven en de stouterds, maar ik vind het heel fijn om op deze manier iets terug te doen voor lieve en kwetsbare mensen zoals Maike."