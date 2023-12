Het sportmoment van Stephan Brandhorst: van Europese droom in Londen naar Maastricht

Van Cluj tot Jablonec en van Lazio tot Anderlecht. Alle thuiswedstrijden van AZ in de Conference League heb ik afgelopen seizoen bijgewoond, maar voor de halve finale moest worden uitgepakt. Een trip naar Londen voor de clash met West Ham United werd halsoverkop geboekt en wat volgde was een toetje in Maastricht.

De Europese zegetocht van de Alkmaarders bracht ons allerlei extra klussen. In de weken richting het einde van het seizoen, is het altijd al een drukte van jewelste. Het tripje naar Londen werd er ook nog even tussen gepropt. Eerder was ik met collega Erik-Jan Brinkman naar Brussel geweest voor Anderlecht - AZ. Dat verliep teleurstellend met een 2-0 nederlaag. Na een krankzinnige ontknoping in de thuiswedstrijd plaatste AZ zich alsnog voor de halve finale. Daarin werd West Ham United de tegenstander en moesten we ook naar Engeland.

In Brussel was het nog 'we', want toen waren we met z'n tweeën om items te maken, interviews te draaien, verhalen op te tekenen, op radio bij te praten en de wedstrijd te bezoeken. Naar Londen ging ik in m'n eentje. We hadden geen bemanning om allerlei uiteenlopende redenen en dus ging ik zelf de uitdaging aan. Dat bracht wel wat extra druk met zich mee, maar de afspraken waren helder: focus je vooral op de supporters die meereizen en pak zoveel mogelijk mee als dat lukt.

Dag 1 - aankomst

Maandag 8 mei kwam ik aan in Londen. De dag nadat Koning Charles III werd gekroond in de Westminster Abbey. De hele stad was nog aan het bijkomen van het feestgedruis en er heerste absoluut nog geen voetbalsfeer voor de halve finale. Mooier dan die dag kan je de stad Londen niet zien. Alles was schoon, de tierelantijnen waren nog zichtbaar en het was zo rustig dat de doorgaans drukke The Mall richting Buckingham Palace gewoon een voetpad was.

Dag 2 - sightseeing

Dinsdag had ik een sightseeing-dag genomen. Want ja, als je er toch bent... Big Ben, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, Borough Market, Buckingham Palace, Tower of Londen en de Tower Bridge. Ze zijn allemaal afgestreept die dag. De stappenteller eindigde op 20.649 stappen. Het was de opmaat voor de halve finale.

