Wisselvallige kerst, met een kleine zonnestraal

Voor wie vanavond naar een mis of kerkdienst toe gaat zal nog wel even de regenjas aan moeten trekken. Het regent vanavond wel, maar weerman Jan Visser laat weten dat de buien in de loop van de avond zullen stoppen. "Mis -en kerkdiensten eindigen meestal rond 10 uur, dan zal het wel weer droog zijn."

Voor vanavond is daarnaast code geel afgekondigd voor zware windstoten. Om 20.00 uur is die waarschuwing voorbij.

Morgen blijft het overdag voor langere tijd droog, maar of het helemaal droog blijft kan Jan niet met zekerheid zeggen. Jan adviseert morgenavond lekker binnen te blijven, want dan kan het weer nat worden.

Op Tweede Kerstdag is er weinig tot geen regen voorspeld. Er komt waarschijnlijk zelfs een zonnetje om de hoek kijken. Een prima dag voor een strandwandeling.