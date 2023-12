Minimagezinnen genieten zonder stigma van een speciaal kerstontbijt

"Kerstmis is voor iedereen", vinden ze bij Het Kersthuis. Daarom mochten minimagezinnen vandaag aanschuiven voor een kerstontbijt in de Grote Kerk in Alkmaar. Joy, Frank en Diana zijn dolblij om dit mee te maken: "We kunnen het nu eindelijk een keertje vieren."

De deuren van de kerk stonden vanochtend letterlijk en figuurlijk wagenwijd open voor minimagezinnen. Ruim 160 mensen druppelden vanochtend binnen voor een ontbijtje en entree tot Het Kersthuis. Het ontbijt werd georganiseerd door Theater de Vest.

De minima hebben de kerk helemaal voor zichzelf en mogen na het eten genieten van alle activiteiten die er zijn, van curling tot een silent disco. "We zijn heel dankbaar", vertellen ze terwijl ze op een warm kopje koffie wachten.

Geen stigma

Verderop aan een van de tafels zit Joy met haar twee dochtertjes. Ook zij is hartstikke dankbaar om hier vandaag te zijn. "Ik ben vandaag jarig en vier het normaal gesproken nooit. Want als je weinig hebt, is dat een van de eerste dingen die je aan de kant schuift", vertelt ze. "Dus het is leuk dat we het eindelijk samen kunnen vieren. Het moest een keer zo zijn", zegt ze.

"Ik ben echt ontzettend onder de indruk. Dit is in niemands eigenbelang en dat is heel mooi om te zien", aldus Joy. Volgens haar past dit perfect binnen de kerstgedachte en iets doen voor elkaar. "Ze doen dit echt alleen maar zodat wij dit kunnen meemaken. Daar heb ik echt heel veel respect voor."

Bovendien vindt ze het fijn dat er vandaag geen stigma hangt over de bijeenkomst. "Iedereen is hier hetzelfde en er hangt een prettige sfeer." Daar is het Frank het ook mee eens. "Het is vooral heel gezellig", zegt hij. "Iedereen komt hier samen en we kunnen lekker genieten van de live-muziek en alle activiteiten. Dat is heel fijn."

Mooi gebaar

Als kers op de taart krijgen de minima een verrassing: een kerstpakket. Want bij Kerstmis horen natuurlijk cadeautjes. Zo is er samengewerkt met de Jumbo, de bakker, More Than Gifts en is zelfs de Legostore geplunderd om de kerstpakketten samen te stellen.