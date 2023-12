Buurtsuper Bussum verrast door de hele buurt met kerstactie

Bijna de voltallige buurt heeft vrijdagavond de lokale buurtsuper in Bussum verrast met een donatie en een 'flashmob'. De supermarkt is een belangrijk onderdeel van de buurt en is veel meer dan 'alleen maar' een winkel. Tijdens deze kerstactie is wel gebleken hoe de buurt de uitbaters op handen dragen.

Het begon met het idee van een bloemetje brengen rond kerst. Maar vier buurtgenoten rond de H. Kamerlingh Onnesweg in Bussum vonden dat iets te karig en zetten een doneeractie op voor hun lokale supermarkt. Dat dit zo`n groot succes zou worden, hadden de organisatoren niet verwacht. Ook de rekening waarop gedoneerd kon worden, bleek sneller vol te stromen dan gedacht.

De vier buurtgenoten achter de actie, die zelf liever anoniem bleven omdat het om de buurtsuper moest gaan, vonden dat de familie die eigenaar is van ‘hun’ winkel wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Eigenlijk de hele buurt wist dat het voor de ondernemers een lastig jaar was geweest. De familie is pas dit jaar officieel eigenaar geworden van de winkel maar iedereen werkte er al.

Buurman!

Eigenaresse Figen Sunbul vertelt dat zij long covid heeft, waardoor het voor haar een heel moeilijk jaar is geweest. Zij is inmiddels enigszins hersteld maar draagt de gevolgen nog met zich mee. En toch blijft zij zich sterk maken voor haar klanten. Iedereen uit de buurt is ‘buurman of buurvrouw’.

Dat de buurtgenoten blij zijn met de winkel wordt bevestigd door het grote aantal gulle gevers: zo'n 400 gezinnen deden uiteindelijk mee aan de kerstactie voor de buurtsuper. En daarmee is een bedrag van dik 6.000 euro opgehaald. En dit loopt nog verder op, want de actie sluit pas 1 januari.

