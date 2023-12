Filelopen langs Jozef en Maria in Jagersveld, eerste editie lichtjestocht succesvol

Filelopen bij een lichtjestocht in het Jagersveld in Zaandam gisteravond. Minstens duizend bezoekers liepen een verlichte route langs verschillende Bijbelse taferelen. Het werd voor de eerste keer op deze manier georganiseerd door acht Zaanse kerken. "Mooi er even tussenuit zo vlak voor Kerst", zegt een tevreden bezoeker. Een ander sorteert vast voor op een volgende editie: "Het is zeker voor herhaling vatbaar, zeker als je ziet hoe druk het is!"