Veel schade door plofkraak in Nieuw-West

Door de plofkraak is veel schade ontstaan. Meerdere ramen en andere onderdelen van het gebouw zijn door de explosie vernield. De politie is direct een zoekactie gestart naar de daders.

Het gebied rond de geldautomaat is afgezet en de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie doet onderzoek.

Het is onbekend of er buit is gemaakt en of er aanhoudingen zijn verricht.