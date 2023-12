Binnenstad weer vol auto's, afsluiting Dam al van kracht

De afsluiting van de Dam voor verkeer dat uit de Damstraat komt was vandaag al van kracht. De maatregel werd in november al genoemd door wethouder Melanie van der Horst als structurele maatregel voor volgend jaar.

Op beelden van een taxichauffeur, die rond 17.00 uur gemaakt zijn, is te zien dat er een verkeersregelaar staat die pionnen heeft neergezet. De taxichauffeur zegt dat hij dit vaker heeft gezien de afgelopen maanden. Volgens de woordvoerder van Van der Horst zal het komende week weer gebeuren. Rond 18.00 uur waren de pionnen wel weg, ze stonden toen bij een lantaarnpaal aan een kettingslot.

Volgend jaar gaat het om dezelfde situatie, maar dan wordt er volgens de woordvoerder 'wat vasts' gedaan. Daar volgt nog een zogeheten verkeersbesluit voor. Dat is een besluit dat nodig is om de verkeerssituatie met bijvoorbeeld borden te veranderen. Hoe de vaste afsluiting er precies gaat uitzien is nu nog niet bekend gemaakt. Van der Horst schreef in november wel dat er in ieder geval 'geen fysieke afsluiting wordt doorgevoerd'.

Andere plekken

Ook op andere plekken in de binnenstad stonden er vandaag verkeersregelaars. Het ging bijvoorbeeld om de Halvemaansbrug, waar verkeer dat niet in dat deel van de binnenstad moest zijn tegengehouden werd. De file begon al bij de Stopera, waar ook verkeersregelaars stonden. Zij worden ingezet voor het 'faciliteren van verkeersstromen en verwijzen naar alternatieven'. Terugsturen van automobilisten gebeurt pas als parkeergarages vol zijn.