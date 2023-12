Volendammer Henk Veerman is gelukkig in Den Haag: "Iedereen die me graag weg wilde hebben, is nu gelukkig weg"

2023 was een tumultueus jaar voor Volendammer Henk Veerman. Na de knappe handhaving in de eredivisie met FC Volendam, kreeg de spits afgelopen zomer te horen dat hij niet meer in de plannen van de club voorkwam. Zodoende werd Veerman verhuurd aan ADO Den Haag, waar hij in de eerste seizoenshelft wekelijks zijn gram haalt met doelpunten en assists. "Ik heb het enorm naar mijn zin bij ADO."

Volendammer Henk Veerman is gelukkig in Den Haag: "Iedereen de me weg wilde hebben, is nu gelukkig weg" - NH Sport/Frank van der Meijden

Ook zaterdagmiddag in de 1-2 zege op Jong AZ, was Veerman weer belangrijk met een assist. Ondanks zijn twaalf doelpunten dit seizoen en zijn uitstekende vorm, wil Veerman niet met de vinger wijzen naar zijn werkgever FC Volendam. "Iedereen die me graag weg wilde hebben, is nu gelukkig weg. Nu is het bouwen aan een nieuw Volendam, maar ik ben nu speler van ADO Den Haag. Dus het heeft ook geen zin om een lange vinger op te gaan steken."

"Ik ben wel hartstikke blij dat ik kan laten zien nog goed te kunnen voetballen" ADO Den Haag-aanvaller Henk Veerman

Dat Veerman verhuurd is door FC Volendam en eventueel teruggehaald kan worden is niet iets wat de aanvaller bezighoudt. "Bij dat soort taferelen blijf ik zo ver mogelijk vandaan. Ik weet ook niet wat er allemaal aan de hand is, dat moeten ze zelf lekker uitzoeken en mij er vooral ver buiten laten", aldus Veerman. Met ADO Den Haag is Veerman, die de kerstdagen met familie in Volendam zal doorbrengen, nog volop in de race voor promotie. Na twintig wedstrijden staat ADO derde en heeft het slechts één punt achterstand op plek twee, een plek die recht geeft op promotie naar de eredivisie.