Restaurants en traiteurs draaien overuren voor de kerst

Nog één nachtje slapen en dan kunnen de tafels weer gedekt worden voor het kerstdiner. Dan transformeert menig hobbykok weer in een sterrenchef. Amsterdammers die niet zo culinair zijn aangelegd kunnen terecht bij een van de vele restaurants of traiteurs in de stad, die al dagen druk bezig zijn met de voorbereidingen: "Ik slaap al een tijdje maar een paar uur per nacht."

Diane Breed van Frank's Smoke House gokt dat ze deze week zo'n vier- of vijfhonderd kalkoenen heeft ingepakt. "Ik droom er zelfs van", lacht ze. "Dit is voor ons de drukste periode van het jaar. We slapen weinig en werken keihard. Maar ik kan ook genieten van alle blije mensen."

Thom de Haan van restaurant Pasta e Basta aan de Nieuwe Spiegelstraat vindt het niet erg om met kerst te werken. "Het voelt hier een beetje alsof je met familie bent", vertelt hij. "Het zijn wel pittige dagen, want je draait drie keer achter elkaar een zesgangenmenu. Maar het is ook heel leuk. Mensen dirken zich op, komen in volle glorie en dragen mooie jurken en pakken. Ze hebben er echt zin in."