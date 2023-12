Toekomstig burgemeester Castricum moet vervroegd haar taken neerleggen in Terschelling

Caroline van de Pol, de huidige burgemeester van Terschelling, moet vervroegd haar taken neerleggen. Per 2 januari krijgt Van de Pol verlof en vanaf 28 maart wordt ze definitief ontslagen. Eerder gaf ze nog aan voorlopig niet te willen stoppen, schrijft Omrop Fryslân. Naar verwachting zal zij eind maart aan haar nieuwe ambt beginnen in Castricum