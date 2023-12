Doorgaans stoïcijnse AZ'er Wouter Goes: "Je probeert het vuurtje aan te wakkeren"

Halverwege de tweede helft lag Goes plotseling na een woordenwisseling met Jort van de Sande, met pijn aan het gezicht op de kunstgrasmat in Wijdewormer. "We stonden met de koppen tegen elkaar en hij tikt mij aan. Als de scheidsrechter het had gezien was het rood. De scheidsrechter had volgens mij de wedstrijd niet onder controle."

Jong AZ-trainer Jan Sierksma was teleurgesteld in het resultaat. Volgens de oefenmeester had er veel meer in gezeten tegen ADO Den Haag. "We hadden hier vandaag een resultaat moeten en ook kunnen halen. Eigenlijk geven we het in een paar minuten helemaal weg."

Jong AZ gaat de winterstop in als de nummer 12 van de eerste divisie. Op vrijdag 12 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen provinciegenoot Telstar.