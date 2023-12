🔴 Liveblog: Jong AZ sluit jaar af tegen ADO Den Haag, handballers Volendam en Aalsmeer in actie

Een bomvolle sportdag op deze zaterdag vlak voor de Kerst. Zo speelt Jong AZ tegen ADO Den Haag (14:00 uur) en Jong Ajax gaat op bezoek bij FC Eindhoven (21:00 uur). In de BENE-League is er een volledige speelronde met zowel Volendam als Aalsmeer die in actie komen. En ook volop aandacht voor de Korfbal League. Koog Zaandijk, Blauw-Wit en Groen Geel gaan alleen vanavond op zoek naar punten. Als toetje hebben we ook nog de basketballers van Den Helder Suns die spelen tegen Feyenoord (19.30 uur).