Politie zoekt in IJhaven naar man die sinds donderdagnacht is vermist

In de IJhaven is de politie al een groot deel van de ochtend met een boot op zoek naar een vermiste Amsterdammer. De man is sinds de nacht van donderdag op vrijdag niet meer gezien.

Met hulp van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LOTZ) is de politie sindsdien op zoek naar de man. De politie vermoedt dat de man in het water van de IJhaven is gevallen, maar een lichaam is op dit moment nog niet gevonden.

Ook een groot deel van de nacht ging de zoektocht door, volgens een een omwonende stonden er vannacht ook agenten met zaklampen langs de kant. Het LOTZ heeft bij het zoeken onder meer honden en een sonarboot ingezet.